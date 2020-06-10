Эпидемия: на Житомирщине за сутки более 30 случаев COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением заболевания, на Житомирщине за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 32 новых случая COVID-19.

На Житомирщине за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 32 новых случая COVID-19, девятнадцать из которых в Любарском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

"За прошедшие сутки на Житомирщине зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее количество - 19 случаев - выявлено в Любарском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксирован летальный случай в Житомире и за сутки выздоровел 1 пациент.

Наибольшее количество инфицирований обнаружили в Житомире (313), Коростенском (121), Бердичевском (109), Житомирском (98) и Любарском (97) районах.

Сейчас на Житомирщине подтверждено 973 случая COVID-19, 501 человек выздоровел, 17 - умерли.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19. Выздоровели 12 769 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 - 833. За сутки выявлено 525 новых больных.