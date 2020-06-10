Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы
Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня

Эпидемия: на Житомирщине за сутки более 30 случаев COVID-19

Эпидемия: на Житомирщине за сутки более 30 случаев COVID-19
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением заболевания, на Житомирщине за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 32 новых случая COVID-19.

На Житомирщине за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 32 новых случая COVID-19, девятнадцать из которых в Любарском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

"За прошедшие сутки на Житомирщине зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее количество - 19 случаев - выявлено в Любарском районе", - говорится в сообщении.

Эпидемия коронавируса: ва Волыни за сутки - более сотни новых случаев COVID-19

Кроме того, зафиксирован летальный случай в Житомире и за сутки выздоровел 1 пациент.

Наибольшее количество инфицирований обнаружили в Житомире (313), Коростенском (121), Бердичевском (109), Житомирском (98) и Любарском (97) районах.

Сейчас на Житомирщине подтверждено 973 случая COVID-19, 501 человек выздоровел, 17 - умерли.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19. Выздоровели 12 769 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 - 833. За сутки выявлено 525 новых больных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Житомир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
04 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
05 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР
Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь