Пандемия коронавируса: в Донецкой области уже подтвердили 246 случаев COVID-19

Новости Украины:На Донеччине за сутки лабораторно подтвердили еще 11 новых случаев коронавирусной болезни.

В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили еще 11 новых случаев коронавирусной болезни, из которых - один 7-летний ребенок. Всего в регионе подтвердили COVID-19 у 246 человек.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Плюс 11 случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в течение этого периода, 9 июня, в Донецкой области. По одному - в Славянском районе и Лиманской ОТГ. Два - в Волновахском районе, три - в Мирнограде, четыре - в Бахмуте", - написал глава области.

Он уточнил, что в Славянске наличие вируса обнаружено у 39-летнего мужчины, в Лиманской ОТГ - у 51-летнего мужчины, в Волновахском районе - двух женщин 42 и 59 лет, в Мирнограде - трех женщин 35, 62 и 63 лет, в Бахмуте - у 7-летнего мальчика и 56-летнего мужчины и двух женщин - 22 и 62 лет.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждено 28 381 случай COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.

В Донецкой области со дня объявления карантина зарегистрировано 246 случаев коронавирусной болезни, из них 6 летальных, 129 человек выздоровели.