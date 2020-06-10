В столице за сутки зафиксировано более 50 новых больных коронавирусом

Новости Украины:Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Подольском районе - 18, в Деснянском – 10 и в Днепровском – 9 случаев.

Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Один случай за прошедшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек", - отметил он.

По его данным, на сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

В больницы столицы были госпитализированы 12 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

"Поправились за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян", - добавил Кличко.

По данным мэра, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 18, в Деснянском – 10 и в Днепровском – 9 случаев.

"Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это – наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких", - отметил мэр, добавив, что в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус, в том числе, 8 детей.