COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

Новости Украины:В ВСУ дали отчет о количестве болеющих коронавирусом военных.

По состоянию на утро 10 июня в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 138 человек. За последние сутки обнаружены три новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 10 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 138 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 154 человека, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 123 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находится один военнослужащий. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека в Киевской и Черновицкой областях. Их состояние здоровья удовлетворительное, пациенты получают необходимое лечение.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.