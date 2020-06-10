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Глава минздрава объяснил, как в Украине будут проверять иностранных туристов на COVID-19

Глава минздрава объяснил, как в Украине будут проверять иностранных туристов на COVID-19
10:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В МЗ рассматривают вариант пропуска туристов из других стран через "зеленую" и "красную зоны".

В Минздраве рассматривают вариант пропуска туристов из других стран через "зеленую" и "красную зоны". "Красная" - те страны, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине - такие люди должны находиться на самоизоляции.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы рассматриваем вариант прибытия, чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". "Красная зона" - это те страны, из которых будут прибывать туристы и другие граждане, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" - это те страны, где ситуация такая же как в Украине или лучше. Это все наши предварительные мысли, потом будет соответствующее решение", - сказал Степанов.

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Также он отметил, что люди, прибывающие из "красной зоны" должны находиться 14 дней или на самоизоляции или на обсервации. Люди с "зеленой зоны" не потребуют самоизоляции.

Как сообщалось, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поставил перед главами ОГА задачи в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

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Украина, Минздрав.
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