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Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины

Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
13:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о колиичестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

Вооруженные формирования Российской Федерации от начала текущих суток 6 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Хутора Свободный, Орехового и Павлополя. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центре Минобороны капитан Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня", — сказал Михаил Шаравара.

Он отметил, что на Луганском направлении, сразу после полуночи и утром, российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Хутора Свободный, при этом используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Из аналогичного вооружения с 7:35 по 8:00, противник вел огонь по защитникам Орехово.

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Также, по его словам, утром, на Донецком направлении, противник дважды обстрелял наши позиции вблизи Павлополя со 120 мм и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"На все вражеские обстрелы, украинские военные оперативно и жестко отвечали из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются. По имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нету", — добавил Михаил Шаравара.

Напомним, 9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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ВСУ, ООС.
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