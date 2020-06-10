Эпидемия: в Черкасской области уже более 500 инфицированных COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением заболевания, в Черкасской области зарегистрирован 501 инфицированный коронавирусом человек.

По состоянию на 10 июня в Черкасской области зарегистрирован 501 инфицированный короновирусом человек. Об этом сообщает НСЗУ.

Уточняется, что с начала пандемии в Черкасской области выздоровели 346 человек, умерло - 19 человек.

Болеют, по состоянию на сегодня, на коронавирусную болезнь COVID-19 136 человек.

За сутки в Черкасской области появилось 18 подозрений на COVID-19. Их общее количество, по состоянию на сегодня, составляет 1601.

Напомним, черкасских медиков начали страховать - на случай инфицирования коронавирусом.

Инициатива принадлежит объединению власти и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", основными партнерами которой являются областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" (производитель курятины "Наша Ряба").

Страховые полисы покрывают 5 тыс. грн расходов при стационарном лечении и будут действовать 12 месяцев.