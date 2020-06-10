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В Одессе обрушился еще один жилой дом: фото и видео

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В Одессе обрушился еще один жилой дом: фото и видео
14:26 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Вследствие обвала стены четырехэтажного жилого дома в Одессе один из жильцов получил травмы.

Ночью 10 июня в Одессе обрушилась часть здания 4-этажного жилого дома по улице Ясной, 10, в котором жило 24 человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 3:09 в г. Одесса по улице Ясной, 10, произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома, 1912 года постройки, на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели 24 жителей", - говорится в сообщении. 

Кроме того, известно, что в разрушенной части дома было 5 квартир, в которых проживало 10 человек.

По состоянию на 12:00 проводятся подготовительные работы к разбору завалов – спасатели расчищают пути подъезда, обрезают деревья.

Обвал дома в Одессе: жертв и пострадавших нет

В общем к работам привлечены более 80 человек и 16 единиц техники.

О жертвах или пострадавших в ГСЧС не сообщают. В то же время в службе отметили, что в доме жили 24 человека и спасатели вывели такое же количество человек. 

Одесское издание "Думска" сообщает, что в результате ЧП пострадал мужчина. У него рваная рана ноги.

Как сообщалось, 18 мая в Одессе на ул. Торговой, 20 обрушилась часть 4-этажного дома – памятника архитектуры. А 22 мая произошел обвал еще одного многоэтажного жилого дома.

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Одесса, ГСЧС, Происшествие.
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