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Обвал дома в Одессе: жертв и пострадавших нет

Обвал дома в Одессе: жертв и пострадавших нет
08:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе снова произошел обвал жилого дома, на этот раз на улице Среднефонтанской.

Жертвы и пострадавшие в обрушенном в Одессе в четверг вечером доме отсутствуют, из двух квартир отселено 5 человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В г.Одесса по ул. Среднефонтанская 29 произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры. Жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что в аварийном доме проживает 35 человек. Из двух квартир отселены 5 человек.

В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома

Всего привлекалось 33 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, как сообщалось 18 мая в Одессе также произошел обвал дома по улице Торговая, 20. Спасатели установили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек. Пострадавших нет.

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Одесса, ГСЧС, Происшествие, Обвал дома.
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