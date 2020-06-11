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Штаб ООС: Боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу

Штаб ООС: Боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу
01:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ООС сообщили о намерении боевиков спровоцировать гуманитарную катастрофу на Донбассе.

На Донбассе боевики отказываются возобновить пропуск людей через линию соприкосновения, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу на оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении командования операции Объединенных сил.

В штабе заявили, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "стали заложниками" боевиков и оккупационных администраций.

"[Боевики] не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера", — говорится в сообщении.

В командовании ООС уточнили 10 июня попасть на оккупированную территорию через пункты пропуска пытались более 100 граждан, среди которых значительное количество людей пожилого возраста и детей, но их не пропустили.

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По их данным, с 11:00 до 14:00 на контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" пограничники оформили и пропустили более десяти людей, которые хотели попасть на временно оккупированную территорию Украины.

Однако боевики продержали их несколько часов перед своими блок-постами и без объяснения причин вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

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Донбасс, ОРДЛО, ООС.
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