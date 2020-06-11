Задержание экс-главы Львовской ОГА: суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения

Новости Украины:Суд отказался избирать меру пресечения экс-главе Львовской ОГА.

Галицкий суд Львова Вечером 10 июня отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде личного обязательства бывшему председателю Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

9 июня экс-главе ОГА сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, Львовская областная прокуратура предъявила бывшему чиновнику подозрение в служебной халатности, которая повлекла тяжелые убытки для государства в сумме свыше 7 млн гривен. Согласно версии следствия, своим распоряжением от 7 августа 2019 Маркиян Мальский обязал продать земельный участок с озером и прибрежной полосой.

Согласно версии следствия, в прошлом году Маркиян Мальский подписал распоряжение, которым передал в ООО "Узлісся", владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий, земельный участок площадью более 15 га, расположенный на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. Речь идет об участке за селом Стрелки для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. В этом месте расположен гостинично-оздоровительный центр "Эдем резорт". А на этом участке есть проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса.

В распоряжении экс-глава ОГА обязывает продать земельный участок ООО "Узлісся", а не передать в собственность, а Перемышлянскую райадминистрацию обязывает заключить договор купли-продажи.

Служба безопасности Украины 9 июня сообщила, что задокументировала противоправную схему отчуждения экс-руководителем областной администрации земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах.

Маркиян Мальский заявил, что считает преждевременным и безосновательным подозрение областной прокуратуры. Он отметил, что, фактически, процедура оформления собственности этого конкретного участка арендатором началась еще в 2018 году.

Как сообщили во Львовской областной прокуратуре, текст судебного решения будет опубликован 15 июня.