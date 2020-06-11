Коронавирус на Буковине: инфекция обнаружена почти у 3,8 тысяч человек

Новости Украины:На Буковине больных на коронавирус стало еще на 41 человека.

10 июня коронавирус подтвердили у 41 буковинца, в целом в области заразились 3 798 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"На Буковине 10 июня официально подтвержден еще 41 случай заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3 798 человек", - говорится в сообщении.

Осачук также отметил, что количество выздоровевших возросло на 15 человек. Всего в области вылечился 1 171 человек. Среди тех, кто одолел болезнь, преобладают женщины – 689 человек (58%).

Больше всего в области выздоровели люди в возрасте от 40 до 64 лет, таких 567 человек.