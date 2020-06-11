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Степанов о нехватке врачей в Украине: Должен сказать, статистика неутешительная

Степанов о нехватке врачей в Украине: Должен сказать, статистика неутешительная
02:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Степанов рассказал о дефиците врачей в Украине, говорит, что "статистика неутешительная".

В областных лабораторных центрах Украины дефицит врачей-эпидемиологов сейчас составляет 48%. 

Об этом в среду, 10 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Кроме того, по информации министра, не хватает врачей-лаборантов-гигиенистов (51%), и врачей-вирусологов (41%).

"Такие данные получил от профильного директората Минздрава. Должен сказать, статистика неутешительная. Дал поручение определить необходимое количество специалистов, которые нужны Украине для лечебно-профилактических мероприятий, а также для борьбы со вспышками инфекционных болезней на будущее", - написал глава Минздрава.

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Министерство уже разработало несколько механизмов, каким именно способом будет осуществляться переобучение врачей, добавил Степанов.

"Ведь угроза есть всегда, сейчас весь мир это чувствует, как никогда. И каждая страна должна быть к ней готова", - резюмировал Максим Степанов.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов.
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