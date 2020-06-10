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Посещение туристических стран во время пандемии: Минздрав напомнил правила

Посещение туристических стран во время пандемии: Минздрав напомнил правила
23:18 Ср, 10 Июнь 2020 Телеграф Украинская правда

Новости Украины:В Минздраве рассказали украинцам, как вести себя в туристических странах из-за COVID-19.

Министерство здравоохранения призывает соблюдать правила безопасности за границей и напомнило ограничения в некоторых странах. 

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

"Согласно плану смягчения карантинных мероприятий, в Украине с 15 июня должно открыться авиационное сообщение с другими странами. При этом эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Мы призываем соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом", - сказано в сообщении. 

В Минздраве напомнили некоторые правила в таких странах.

В США:

  • Объявлена национальная чрезвычайная ситуация;
  • Временно приостановлена выдача "зеленых карт";
  • Комендантский час;
  • Ограничения на поездки иностранцев.

В Турции:

  • Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной;
  • Контроль всех пассажиров;
  • Приостановлено междугороднее сообщение.

В Греции:

  • Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами;
  • Запрещен проход круизных судов;
  • Закрыты места общественного отдыха.

В Египте:

  • Отменено авиасообщение со всеми странами;
  • Действует комендантский час;
  • Обязательное ношение масок;
  • Закрыты заведения питания, пляжи, клубы;
  • В ночное время прекращается транспортное передвижение;
  • Запрещены массовые собрания;
  • Срок обсервации при возвращении из-за границы 15 дней.

В Италии:

  • Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран;
  • Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение;
  • Отменены массовые заведения;
  • Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.

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Напомним, Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19, теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.

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Минздрав, Туризм, Коронавирус, Covid-19.
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