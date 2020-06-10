Посещение туристических стран во время пандемии: Минздрав напомнил правила

Новости Украины:В Минздраве рассказали украинцам, как вести себя в туристических странах из-за COVID-19.

Министерство здравоохранения призывает соблюдать правила безопасности за границей и напомнило ограничения в некоторых странах.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

"Согласно плану смягчения карантинных мероприятий, в Украине с 15 июня должно открыться авиационное сообщение с другими странами. При этом эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Мы призываем соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили некоторые правила в таких странах.

В США:

Объявлена национальная чрезвычайная ситуация;

Временно приостановлена выдача "зеленых карт";

Комендантский час;

Ограничения на поездки иностранцев.

В Турции:

Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной;

Контроль всех пассажиров;

Приостановлено междугороднее сообщение.

В Греции:

Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами;

Запрещен проход круизных судов;

Закрыты места общественного отдыха.

В Египте:

Отменено авиасообщение со всеми странами;

Действует комендантский час;

Обязательное ношение масок;

Закрыты заведения питания, пляжи, клубы;

В ночное время прекращается транспортное передвижение;

Запрещены массовые собрания;

Срок обсервации при возвращении из-за границы 15 дней.

В Италии:

Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран;

Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение;

Отменены массовые заведения;

Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.

Напомним, Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19, теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.