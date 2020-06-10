Посещение туристических стран во время пандемии: Минздрав напомнил правила

Министерство здравоохранения призывает соблюдать правила безопасности за границей и напомнило ограничения в некоторых странах.
Об этом сообщает "Коронавирус инфо".
"Согласно плану смягчения карантинных мероприятий, в Украине с 15 июня должно открыться авиационное сообщение с другими странами. При этом эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Мы призываем соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом", - сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили некоторые правила в таких странах.
В США:
- Объявлена национальная чрезвычайная ситуация;
- Временно приостановлена выдача "зеленых карт";
- Комендантский час;
- Ограничения на поездки иностранцев.
В Турции:
- Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной;
- Контроль всех пассажиров;
- Приостановлено междугороднее сообщение.
В Греции:
- Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами;
- Запрещен проход круизных судов;
- Закрыты места общественного отдыха.
В Египте:
- Отменено авиасообщение со всеми странами;
- Действует комендантский час;
- Обязательное ношение масок;
- Закрыты заведения питания, пляжи, клубы;
- В ночное время прекращается транспортное передвижение;
- Запрещены массовые собрания;
- Срок обсервации при возвращении из-за границы 15 дней.
В Италии:
- Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран;
- Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение;
- Отменены массовые заведения;
- Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.
Напомним, Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19, теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.