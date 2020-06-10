В Минздраве изменили критерии для выписки больных COVID-19

Новости Украины:В Украине Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19, теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных теста ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем большее количество выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - заявил Ляшко.

Как сообщалось, за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев COVID-19 было в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.