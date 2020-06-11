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На Донбассе двое украинских бойцов получили ранения

На Донбассе двое украинских бойцов получили ранения
07:36 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.

По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - подытожили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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