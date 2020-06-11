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В Черном море ВМС испытывают украинский бронекатер

В Черном море ВМС испытывают украинский бронекатер
07:42 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Министерство обороны Украины провело испытания технических возможностей одного из новых артиллерийских катеров.

В акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Сейчас в акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Костополь". Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", - говорится в сообщении.

По словам представителя предприятия "Кузница на Рыбацком" Леонида Бабака, особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно: применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.

"Помимо проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые отстреливаются при облучении объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, "Костополь", как и другие МБАКи, имеет низкую визуальную оптико-электронную, радиолокационную и тепловую незаметность. Поэтому катер малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

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Главное назначение МБАКов в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и пр.

После проведения всех этапов государственных испытаний МБАК "Костополь" войдет в силы постоянной боевой готовности национального военного флота, отметили в Минобороны.

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ВМС, Черное море, Минобороны, Бронекатер.
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