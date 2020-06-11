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В Киеве проверят все остановки общественного транспорта

В Киеве проверят все остановки общественного транспорта
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве специальная комиссия начала проверку всех остановок общественного транспорта.

Департамент транспортной инфраструктуры начал обследование всех остановок общественного транспорта в столице. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры в Facebook.

"Комиссия в составе представителей Департамента, КП ДЭУ районов, КП "Киевпасстранс" и КП "Киевгорсвет" проверяет остановки общественного транспорта Киева на соответствие требованиям действующего законодательства. В частности, на наличие дорожных знаков, дорожной разметки, тактильной плитки и освещения", - говорится в сообщении.

В Киеве трамвай сошел с рельс

Особое внимание уделяется правильности установки павильонов ожидания. Они должны быть комфортными для всех участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов, должны быть оборудованы урнами для мусора.

По результатам инспекции сформируют паспорта каждого объекта, а обнаруженные недостатки будут устраняться.

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Киев, Киевпасстранс, Общественный транспорт, Киевгорсвет.
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