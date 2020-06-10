В Киеве трамвай сошел с рельс

Сегодня, 10 июня, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трамвай сошел с рельсов и при этом перегородил дорогу.
Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской, недалеко от Национального цирка. Неизвестно, находились в трамвае пассажиры или нет. По предварительной информации никто не пострадал.
Судя по тормозным следам, трамвай развернуло поперек дороги, возможно, водитель двигался с большой скоростью или возникла проблема с задними колесами.
На месте ДТП возник затор из машин, через некоторое время аварию ликвидировали и движение трамваев возобновилось.
Место ДТП, улица Бульварно-Кудрявской, Фото: google/maps
Пользователи соцсетей постят фото с места происшествия и шутят, что "От жары даже трамваи сходят с рельс".
Напомним, 29 мая сообщалось, что в Днепре на улице полностью сгорел трамвай. Кроме того, пожарные не смогли немедленно приступить к тушению из-за высокого напряжения на линии.
А в Харькове трамвай совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался.