"Нелегальные парковки возвращаются": Стогний разбирался, почему полиция не замечает криминальных парковщиков

Новости Украины:Журналисты программы "Надзвичайні новини" сняли репортаж и проверили, как в центре Киева, заплатив всего лишь 10 грн, можно нелегально припарковаться.

Журналист и телеведущий Константин Стогний в очередном выпуске программы "Надзвичайні новини" разбирался, почему в Киеве до сих пор существуют нелегальные парковки, а копы "в упор не замечают" криминальных парковщиков.

"Нелегальные парковки возвращаются. В столице снова с водителей собирают поборы мошенники. В столице помогают заехать машине, просят за услуги 20 гривен, при этом никому не отчитываются. Называют себя помощниками и открыто работают под носом у полицейских", - рассказывает Константин Стогний.

Журналист Игорь Шумик пытался разобраться, что делать водителям и кому платить.

Как оказалось, в центре Киева продолжают процветать незаконные парковальные площадки. Почти на каждой улице непонятные молодые люди предлагают свободное место, где поторговавшись, можно оставить свое авто.

Возле Владимирского рынка так называемый "смотрящий" предлагает поставить авто даже за 10 грн, при этом не выдает ни какого расчетного документа (квитанцию, чек). Паркоматов и банкоматов также не наблюдается.

Снимая сюжет, журналисты решили провести небезопасный эксперимент - подхалтурить парковщиками. Одев специальные жилетки, за полчаса журналисты "заработали" до ста грн, но вскоре появились "конкуренты" и начали угрожать "каким-то Артуром".

В Киевтранспарксервисе прокомментировали ситуацию с парковкой авто, и отметили, что все люди, которые проводят неправомерные действия с парковками являются мошенниками, а вырученные средства не пойдут на развитие инфраструктура города. Кроме того, чиновники постоянно обращаются в полицию и просят навести порядок.

А пока существуют нелегальные схемы парковок, журналисты рекомендуют водителям расплачиваться через терминалы или мобильные приложения.

Стоит отметить, что в 2018 году в Украине появился новый закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации. Документ предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

В Киевсовете также согласовали правила парковки транспортных средств на столичных улицах и парковках.

В частности предполагается, что на специальных площадках для парковки будут автоматические въездные и выездные терминалы. Также может устанавливаться табло со сменной информацией о наличии свободных мест для парковки на въезде и система видеонаблюдения. За соблюдением правил парковки и оплатой должны следить инспекторы по парковке.