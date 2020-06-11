Двоих жителей Луганщины поймали на госизмение

Представитель спецслужбы РФ побудил двоих граждан Украины совершить государственную измену.

Двум гражданам Украины прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в государственной измене, а спецслужащему Российской Федерации - в подстрекательстве к ее совершению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области на основании собранных доказательств двум гражданам Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а гражданину РФ - сотруднику спецслужбы страны-агрессора - в подстрекательстве к ее совершению по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, сотрудник разведывательного центра главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2017-2018 годах завербовал двух жителей оккупированной территории Луганской области. Под руководством спецслужбы РФ они организовали разветвленную информаторскую сеть преимущественно в прифронтовых населенных пунктах Луганской области и при участии местных жителей собирали разведданные о местах дислокации, маршрутах, численности и вооружении подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

"Ведомости военного характера использовались представителями иностранной организации для проведения подрывной деятельности против Украины и нанесения вреда ее национальным интересам", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями третьего управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.