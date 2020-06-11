В центре Одессы сожгли автомобиль известного адвоката

Неизвестные подожгли Mercedes, который принадлежит адвокату Максиму Болдину.

Сегодня в центре Одессы неизвестные сожгли автомобиль известного в городе адвоката.

Происшествие случилось в переулке Катаева, неподалеку от Куликова поля.

По словам местных жителей, в районе 15:40 на месте происшествия была слышна стрельба.

"Удалось увидеть группу неизвестных молодых мужчин, одетых в какую-то униформу. Они подожгли припаркованную иномарку и быстро скрылись", - рассказали случайные очевидцы.

Как стало известно от информированного источника в правоохранительных органах региона, злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes-Benz (S63 AMG), которым пользуется известный адвокат Максим Болдин. По имеющейся информации, официально авто зарегистрировано на его супругу.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По неподтвержденным пока данным, поджог зафиксировали видеокамеры, а правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

В полиции пока никаких комментариев по данному инциденту официально не дают.