Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

В центре Одессы сожгли автомобиль известного адвоката

В центре Одессы сожгли автомобиль известного адвоката
18:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Неизвестные подожгли Mercedes, который принадлежит адвокату Максиму Болдину.

Сегодня в центре Одессы неизвестные сожгли автомобиль известного в городе адвоката.

Происшествие случилось в переулке Катаева, неподалеку от Куликова поля.

По словам местных жителей, в районе 15:40 на месте происшествия была слышна стрельба.

"Удалось увидеть группу неизвестных молодых мужчин, одетых в какую-то униформу. Они подожгли припаркованную иномарку и быстро скрылись", - рассказали случайные очевидцы.

Пьяный экс-глава райадминистрации попал в ДТП в Запорожье

Как стало известно от информированного источника в правоохранительных органах региона, злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes-Benz (S63 AMG), которым пользуется известный адвокат Максим Болдин. По имеющейся информации, официально авто зарегистрировано на его супругу.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По неподтвержденным пока данным, поджог зафиксировали видеокамеры, а правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

В полиции пока никаких комментариев по данному инциденту официально не дают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Поджог, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство займется &quot;недочетами&quot; медреформы
Правительство займется "недочетами" медреформы
В Украине появится еще один правоохранительный орган
В Украине появится еще один правоохранительный орган
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь