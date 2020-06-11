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Укрзализныця продолжает восстанавливать движение пригородных поездов

Укрзализныця продолжает восстанавливать движение пригородных поездов
19:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Укрзализныця с 15 июня возобновляет движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"В сообщении Киев - Казатин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

- №6202/6008 Казатин - Фастов - Киев, №7032 Фастов - Киев,

- №6070 Тарасовка - Киев, №6014 Фастов - Киев, №6029 Киев - Фастов,

- №6027/6213 Киев - Фастов - Казатин,

- №6035 Киев - Фастов, №6023/6211 Киев - Фастов - Казатин.

Также в сообщении Киев - Нежин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

- №6902 Киев - Нежин,

- №6915 Нежин - Киев,

- №6930 Киев - Нежин,

- №6929 Нежин - Киев.

В сообщении Киев - Яготин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

- №6880 Киев - Яготин,

- №6809 Яготин - Дарница", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Укрзализныця призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом: соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае обнаружения симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома.

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Укрзализныця, Карантин, Поезда, Covid-19.
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