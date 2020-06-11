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Во Львовской области за сутки COVID-19 диагностировали у 125 человек

Во Львовской области за сутки COVID-19 диагностировали у 125 человек
09:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 125 человек - это рекордный показатель за период эпидемии в Украине.

Во Львовской области на утро 11 июня подтверждено 2414 случаев инфицирования коронавирусом, из них 125 - за последние сутки. Об этом сообщает Львовский горсовет.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 2414 случаев инфицирования коронавирусом, из них 90 - летальные", - говорится в сообщении.

При этом в области от болезни 589 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 640 ПЦР-тестов, из которых 125 (а это 19,5%) - положительные (из них 72 - жители Львова).

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"За эти сутки наши лаборатории провели рекордно много ПЦР-тестов - это 640 анализов. Из них 125 - положительные, а это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем есть за последние дни. На утро за время карантина имеем уже 90 подтвержденных смертей по области", - прокомментировала заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Сейчас в областной инфекционной больнице находится 189 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек.

Напомним, что в Украине уже более 29 тыс. случаев COVID-19 и рекордный прирост за сутки.

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Львовская область, Львов, Коронавирус, Covid-19.
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