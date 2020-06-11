В заповеднике "Ольвия" открывают выставку панно в технике гелиографити

На Николаевщине презентуют выставку панно в технике гелиографити.

На территории Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" на Николаевщине впервые открывается уникальная выставка "Античные коды Украины. Сакральные реконструкции".

Как рассказали корреспонденту Укринформа авторы проекта - известные николаевские художники Владимир и Татьяна Бахтовы - речь идет о работах, выполненных в технике гелиографити (пространственного рисования огнем исчезнувших объектов архитектуры).

"В экспозиции выставки "Античные коды Украины. Сакральные реконструкции", которая, кстати, проходит в лапидарии заповедника, полтора десятка экспонатов. И очень важно, что проходит она не где-нибудь, а в сакральном месте, на фоне археологических ольвийских артефактов. Ведь это не просто картины - это огромные панно размером 4 на 1,5 метра, выполненные в двух техниках - гелиографити и перформанс "terra-театр". Именно это делает эту выставку уникальной", - рассказал Бахтов.

Выставка официально открывается 12 июня и продлится в течении всего лета. Этим мероприятием художники хотят привлечь внимание властей и общественности к проблемам заповедника и создания здесь современного музея.

Гелиографити - это авторское изобретение Владимира Бахтова. Оно состоит в фотофиксации пространственного рисования огнем исчезнувших объектов архитектуры. Мастер с помощью пылающего факела воспроизводит контуры древних зданий. Благодаря установке на камере длительной выдержки получает фото, где путь источника огня превращается в линии, соответствующие силуэтам древних архитектурных сооружений.

Чисто с технической стороны технология рисования огнем известна достаточно давно. "Раньше Пикассо создавал картины в двухмерном пространстве. Впоследствии рисовали горизонтальные двухмерные картины. Но я добавил третье измерение, и получилось очень простое, но эффективное изобретение. Для этого нужно очень мало - факел, тряпки, спички, солярка", - рассказал мастер.

Работы Бахтова отличаются тем, что он использует только открытый огонь (а не современные электрические устройства). Второе отличие - художник изображает трехмерные архитектурные сооружения именно в тех местах, где они когда-то действительно располагались.

Эти пространственные объекты можно увидеть исключительно на фото, в реальности остается только огненный ритуал в темноте, ведь процесс происходит ночью при лунном свете. Все это придает произведениям Бахтова мистики.

"Метод гелиографити хорошо подходит именно для таких мест, как Ольвия, где, в частности, речь идет о реконструкции утраченной архитектуры. Сначала я восстанавливаю горизонтальную плоскость, а затем поднимаю на большом шесте факел и дорисовываю утраченные грани храма или любого другого античного объекта. Перед этим я обязательно изучаю документы, реконструкции архитекторов", - рассказал мастер.

Вторая техника, в которой творят супруги Бахтовы, перформанс "terra-театр". "Она заключается в том, что мы работаем с волонтерами - живыми людьми. Мы разрисовываем их натуральной глиной различных цветов, одеваем в античные наряды, и они разыгрывают пантомимные сцены из античной мифологии. То есть идет воспроизведение того или иного мифа, который фиксируется на фото или видео", - пояснила Татьяна Бахтова.

Стоит отметить, что все работы, изготовленные в гелиографити и "terra-театр", так или иначе связанные с античными поселениями: они были созданы или в Ольвии, или в других древнегреческих городах Северного Причерноморья.

Ольвия - это древнее государство античной эпохи, остатки которого расположены на территории Очаковского района Николаевской области. Это древнегреческий город, просуществовавший тысячу лет - со второй четверти VI века до нашей эры до 70-х годов IV века нашей эры.