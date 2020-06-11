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Украина в ОБСЕ: Оккупанты намеренно уничтожили камеру СММ на Донбассе

Украина в ОБСЕ: Оккупанты намеренно уничтожили камеру СММ на Донбассе
23:54 Чт, 11 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк сообщил, что боевики не без причины уничтожили камеру СММ возле Петровского.

Боевики намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском после того, как Миссия показала там восстановление позиций российских оккупационных сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг,11 июня.

"Установленные СММ факты, которые свидетельствуют о военной деятельности России на Донбассе, по-прежнему остаются очень неудобными для российской стороны. Через две недели после того, как Миссия выявила продолжающееся укрепление позиций российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском, камера СММ, которая находилась в этом месте, была намеренно уничтожена 2 июня", - заявил Цимбалюк.

Украинский дипломат подчеркнул, что во время брифинга СММ в понедельник было четко заявлено, что камера была уничтожена выстрелами из стрелкового оружия, которые были сделаны в непосредственной близости к ней. А учитывая то, что эта территория контролируется российскими вооруженными формированиям, "нет никаких сомнений в том, кто это сделал".

Кроме того, он привлек внимание присутствующих к тому, что 4 июня мини-беспилотник СММ во время пролета в этом районе восточнее Петровского также был обстрелян российскими оккупационными силами.

Цимбалюк надеется, что изменения в украинской делегации в ТКГ облегчат переговорный процесс

"Эти целенаправленные действия демонстрируют отношение России к выполнению договоренностей в рамках Нормандского формата и Минских соглашений, а также ее неизменное желание подорвать мониторинговые способности СММ", - подчеркнул Цимбалюк.

Напоминаем, ранее украинская делегация в ОБСЕ уже привлекала внимание миссий стран-участниц к скрытому восстановлению и использованию российскими оккупационными силами своих позиций на участке разведения сил в Петровском. Соответствующие доказательства были зафиксированы с беспилотника СММ ОБСЕ.

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ОБСЕ, Донбасс.
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