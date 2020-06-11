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Цымбалюк надеется, что изменения в украинской делегации в ТКГ облегчат переговорный процесс

Цымбалюк надеется, что изменения в украинской делегации в ТКГ облегчат переговорный процесс
23:17 Сегодня Телеграф Укринформ
Евгений Цымбалюк рассказал об изменениях в украинской делегации в ТКГ и их причинах.

Украина надеется, что привлечение представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к работе в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) облегчит переговорный процесс и заставит Россию взять на себя обязательства участника конфликта.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 июня.

"Мы надеемся, что последние изменения в украинской делегации в ТКГ помогут переговорному процессу и подтолкнут Россию к тому, чтобы прекратить прятаться за своими марионетками на Донбассе и взять на себя свою роль и обязанности как участника конфликта. Без этого любой значимый прогресс в мирном урегулировании конфликта, начатого Россией, остается иллюзорным, и не только на политическом треке, но и по другим направлениям Минских договоренностей, в том числе в сфере экономики и экологии", - заявил он.

Глава украинской миссии при ОБСЕ напомнил присутствующим, что на этой неделе заседание ТКГ впервые состоялось при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которых пригласила делегация Украины в ТКГ: это известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, а также председатель МОО "Луганское землячество" Вадим Горан и известный врач Константин Либстер из Луганской области.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся, как заявляет российская делегация," вытеснить представителей отдельных районов Донбасса из переговорного процесса ". Как раз наоборот - мы привлекаем этих представителей за стол переговоров", - отметил Цимбалюк.

Он добавил, что российские граждане, члены российской оккупационной администрации на Донбассе, которые присутствуют на переговорах в Минске в течение 6 лет, продолжают участвовать в заседаниях ТКГ и ее рабочих групп от имени российской стороны.

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"Вместе с тем они не представляют местных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которым, в соответствии с Минским пакетом мер, следует обсуждать вопросы, связанные с политическим урегулированием, местными выборами и законодательными изменениями. Нам же нужно услышать голоса людей, живущих под временной оккупацией России, и тех внутренне перемещенных лиц, выехавших на подконтрольную правительству территорию Украины с 2014 года ", - заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Напоминаем, в рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.

Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.

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Донбасс, ТКГ, Евгений Цымбалюк.
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