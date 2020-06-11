ОПУ: Представители ОРДЛО будут участвовать во всех заседаниях ТКГ

Новости Украины:Представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ постоянно.

Приглашенные украинской стороной к Трехсторонней контактной группы представители отдельных районов Донецкой и Луганской области будут участвовать в заседаниях на постоянной основе в качестве советников украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента

"Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минского договоренностями консультаций. Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, к участию в ТКГ от Донетчины пригласили журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Луганщину будут представлять председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Новые участники ТКГ отметили необходимость учитывать интересы более 1,5 млн переселенцев.

Очередное заседание состоялось в режиме видеоконференции. Украинская сторона в очередной раз заявила о приоритетности прекращении огня.

Также Украина подтвердила, что готова открыть два новых КПВВ.

Кроме того, украинская делегация предложила провести дополнительное заседание группы по политике безопасности "для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств".

Возможность проведения местных выборов на Донбассе, по мнению украинской стороны, возможно лишь тогда, когда иностранные войска будут выведены, незаконные формирования разоружены, а контроль над границей будет восстановлен.

Сейчас в работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.

15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

Еще в декабре 2019 года Андрей Ермак говорил, что команда Владимира Зеленского будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

4 мая 2020 года, после неприятия идеи "Консультативного совета" с представителями Донбасса, Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.