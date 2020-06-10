Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие

Новости Украины:Представитель Донецкой области в ТКГ отмечает, что группировки "ДНР" и "ЛНР" не заинтересованы в выборах по законам Украины.

Так называемые группировки "ЛНР" и "ДНР" не заинтересованы в проведении выборов по украинскому законодательству. Об этом в радио Донбас.Реалии сообщил представитель Донецкой области на переговорах в Трехсторонний контактной группе журналист Денис Казанский, передает УНН.

"Если украинская сторона говорила о том, что она готова проводить эти выборы, то противоположная сторона придумывала отговорки, для того, чтобы их не проводить. Они точно, как я увидел собственными глазами, не заинтересованы в проведении выборов по украинскому законодательству. Они точно не стремятся приблизить какое-то перемирие", - сказал Денис Казанский.

По словам Казанского, на переговорах поднимался вопрос о прекращении огня на Донбассе, которое представители поддерживаемых Россией группировок также отказывались обсуждать.

Как сообщалось ранее, в мае руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина на следующей встрече ТКГ представляет новых представителей ОРДЛО.

С нашей стороны ТКГ пополнили Денис Казанский и Сергей Гармаш.