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На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)

На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
02:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Обновлено: 04:00 Сегодня
На Харьковщине мужчина погиб пытаясь самостоятельно присоединить провода без изоляции к основной линии электропередач без разрешения.

В селе Гурьев Казачок Золочевского района Харьковской области от удара током погиб 33-летний местный житель.

"Установлено, что 33-летний мужчина пытался самостоятельно присоединить алюминиевые провода без изоляции к основной линии электропередач, не имея на это никакого разрешения... В результате поражения током мужчина погиб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция выяснила также, что ранее дом погибшего отключили от электричества за долги.

Двор погибшего, фото: Нацполиция

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напоминаем, в Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего погиб

 

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Полиция, Харьковщина.
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