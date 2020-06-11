В Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой и погиб

Новости Украины:В пгт. Краснопавловка Харьковской области 10 июня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина подорвал себя гранатой.

В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего погиб. Детали инцидента, который произошел накануне вечером в пгт Краснопавловка, рассказали в пресс-службе полиции области.

После получения информации о взрыве на место прибыли полицейские и взрывотехники.

"Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось, в Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете после того, как его попросили надеть защитную маску.