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На Днепропетровщине за сутки зафиксировали два новых случая коронавируса

На Днепропетровщине за сутки зафиксировали два новых случая коронавируса
04:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Обновлено: 05:27 Сегодня
На Днепропетровщине еще два человека заразились коронавирусом.

На Днепропетровщине еще у двух человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, всего заболели 983 человека. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Так, 2 новых случая заболевания зафиксированы в: — Криворожском районе — 1; — г. Никополь — 1.

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет — 983. Летальных случаев за сутки не зарегистрировано”, — сообщили в облсовете.

Отмечается, что за 11 июня в Днепропетровской области всего проведено 665 исследований, из них: — методом ПЦР — 205; — методом ИФА — 460; Добавляется, что общее количество проведенных лабораторных исследований по области — 23777.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Днепропетровщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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