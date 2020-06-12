На Днепропетровщине за сутки зафиксировали два новых случая коронавируса

На Днепропетровщине еще два человека заразились коронавирусом.

На Днепропетровщине еще у двух человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, всего заболели 983 человека. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Так, 2 новых случая заболевания зафиксированы в: — Криворожском районе — 1; — г. Никополь — 1.

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет — 983. Летальных случаев за сутки не зарегистрировано”, — сообщили в облсовете.

Отмечается, что за 11 июня в Днепропетровской области всего проведено 665 исследований, из них: — методом ПЦР — 205; — методом ИФА — 460; Добавляется, что общее количество проведенных лабораторных исследований по области — 23777.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.