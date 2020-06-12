В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом

В мире за все время пандемии зарегистрировано 7 миллионов 582 тысяч случаев коронавируса.

За время пандемии коронавируса во всем мире зафиксировали 7 миллионов 582 тысяч случаев заражения коронавирусом: больше всего в США, Бразилии и России.

Сообщают данные сайта Worldometers.

Жертвами COVID-19 стали уже 423 тысяч человек. В то же время побороли болезнь 3 миллиона 832 тысячи зараженных.

Сейчас активными остаются 3 миллиона 326 тысяч случаев.

Среди стран-лидеров по темпам распространения вируса являются Соединенные Штаты – 2 миллиона 88 тысяч подтвержденных случаев, за последние сутки – около 22,5 тысяч.

В Бразилии в целом обнаружили 805 тысяч случаев, за прошедшие сутки – более 30 тысяч.

Кроме того, в России зарегистрировали более 502 тысяч случаев и + 8700 за последние сутки.

11 июня в мире количество больных коронавирус выросла на 135 тысяч. За это же время умерли 4937 человек.

Напоминаем, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных.