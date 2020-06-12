На Донетчине еще 12 человек заболели COVID-19

В Донецкой области по состоянию на вечер 11 июня обнаружили 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, всего - 281 человек с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
“12 инфицированных, 8 выздоровевших. Такая статистика СOVID-19 в Донецкой области по состоянию на сегодня, 11 июня”, — написал Кириленко.
Он сообщил, что новые случаи коронавируса зарегистрированы:
— в Славянске (47 летняя женщина)
— в Мариуполе (35-летний житель Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе)
— Лиманской ОТГ (56-летняя женщина)
— Славянском районе (мужчина и женщина в возрасте по 49 лет и 19-летний юноша)
— в Краматорске (две женщины — 29 и 55 лет)
— в Селидово (50-летний мужчина)
— Украинске (40-летний мужчина)
— Константиновке (8-летний мальчик)
— Покровском районе (69-летняя женщина).
“Подробнее — в инфографике. Количество инфицированных в Мариуполе указано с учетом 3 жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.