На Донетчине еще 12 человек заболели COVID-19

В Донецкой области за сутки коронавирусом заболели 12 человек и 8 выздоровели.

В Донецкой области по состоянию на вечер 11 июня обнаружили 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, всего - 281 человек с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“12 инфицированных, 8 выздоровевших. Такая статистика СOVID-19 в Донецкой области по состоянию на сегодня, 11 июня”, — написал Кириленко.

Он сообщил, что новые случаи коронавируса зарегистрированы:

— в Славянске (47 летняя женщина)

— в Мариуполе (35-летний житель Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе)

— Лиманской ОТГ (56-летняя женщина)

— Славянском районе (мужчина и женщина в возрасте по 49 лет и 19-летний юноша)

— в Краматорске (две женщины — 29 и 55 лет)

— в Селидово (50-летний мужчина)

— Украинске (40-летний мужчина)

— Константиновке (8-летний мальчик)

— Покровском районе (69-летняя женщина).

“Подробнее — в инфографике. Количество инфицированных в Мариуполе указано с учетом 3 жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке”, — добавил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.