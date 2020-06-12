Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink

На Донетчине еще 12 человек заболели COVID-19

На Донетчине еще 12 человек заболели COVID-19
04:34 Сегодня Телеграф УНН
Обновлено: 06:27 Сегодня
В Донецкой области за сутки коронавирусом заболели 12 человек и 8 выздоровели.

В Донецкой области по состоянию на вечер 11 июня обнаружили 12 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, всего - 281 человек с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“12 инфицированных, 8 выздоровевших. Такая статистика СOVID-19 в Донецкой области по состоянию на сегодня, 11 июня”, — написал Кириленко.

Он сообщил, что новые случаи коронавируса зарегистрированы:

— в Славянске (47 летняя женщина)

— в Мариуполе (35-летний житель Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе)

— Лиманской ОТГ (56-летняя женщина)

— Славянском районе (мужчина и женщина в возрасте по 49 лет и 19-летний юноша)

— в Краматорске (две женщины — 29 и 55 лет)

— в Селидово (50-летний мужчина)

— Украинске (40-летний мужчина)

— Константиновке (8-летний мальчик)

— Покровском районе (69-летняя женщина).

“Подробнее — в инфографике. Количество инфицированных в Мариуполе указано с учетом 3 жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке”, — добавил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донетчина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
02 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
03 Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
04 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
05 Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь