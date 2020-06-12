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Во Львове во время непогоды погибла женщина

Во Львове во время непогоды погибла женщина
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: TVOEMISTO.TV
Во Львове в результате бури с проливным дожем и сильным ветром погибла молодая женщина.

28-летння женщина погибла во Львове во время бури и шквального ветра, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в пгт Брюховичи, который входит в состав Львова.

"Через бурю и шквальный ветер в Брюховичах по улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", - указано в сообщении.

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Как сообщалось, сегодня над Львовом пронеслась буря с проливным дождем и шквальным ветром. Ветер повалил 34 деревья, повредил крышу на 21 здании, 7 магистральных улиц подтопило.

По данным горсовета, во время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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Львов, Буря, Гроза, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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