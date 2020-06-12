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В Киеве могут усилить карантин

В Киеве могут усилить карантин
09:48 Сегодня Телеграф
В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации.

Карантинные ограничения в Киеве будут усилены из-за роста количества больных коронавирусной болезнью. Об этом заявил советник городского головы Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, существует необходимость в пересмотре ограничений, которые были ослаблены с 23 мая. "Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня. По состоянию на сегодня в 9:30 состоится штаб по ЧС города, на котором мы будем принимать решение об усилении определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая", - сказал он.

По словам Бондаренко, сейчас Киев не готов к открытию помещений заведений общественного питания, проведению массовых мероприятий, полноценной работе учреждений культуры. Он также отметил, что большинство граждан решили, "что карантин закончился".

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Чиновник уточнил, что будут пересмотрены требования относительно посещения пляжей, не исключив их полное закрытие. Что касается работы общественного транспорта, то ее пока ограничивать не планируют. Кроме того, в Киеве не смогут начать работу три пункта сдачи внешнего независимого оценивания.

Как сообщалось, в Украине снова обнаружили более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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