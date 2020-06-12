В Киеве могут усилить карантин

В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации.

Карантинные ограничения в Киеве будут усилены из-за роста количества больных коронавирусной болезнью. Об этом заявил советник городского головы Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, существует необходимость в пересмотре ограничений, которые были ослаблены с 23 мая. "Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня. По состоянию на сегодня в 9:30 состоится штаб по ЧС города, на котором мы будем принимать решение об усилении определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая", - сказал он.

По словам Бондаренко, сейчас Киев не готов к открытию помещений заведений общественного питания, проведению массовых мероприятий, полноценной работе учреждений культуры. Он также отметил, что большинство граждан решили, "что карантин закончился".

Чиновник уточнил, что будут пересмотрены требования относительно посещения пляжей, не исключив их полное закрытие. Что касается работы общественного транспорта, то ее пока ограничивать не планируют. Кроме того, в Киеве не смогут начать работу три пункта сдачи внешнего независимого оценивания.

Как сообщалось, в Украине снова обнаружили более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.