Поваленные деревья и разрушены мосты: на Закарпатье сильный ливень затопил село

Сильный ливень затопил село Приборжавское в Закарпатской области, в результате непогоды разрушились четыре мостовые переходы.

На Закарпатье в результате сильного ливня и града затопило село Приборжавское и разрушилось 4 мостовые перехода. Об этом сообщается на странице Facebook Должанской ОТО.

"В результате мощного ливня и града в селе Приборжавское было подтоплено более 40 дворогсподарств, разрушены 4 мостовые переходы и 100 метров береговой линии ручья Мочарний. Кроме того, было повреждено дорожное покрытие протяженностью около 2 километров, в результате чего затруднен проезд в Свято-Серафимовский женский монастырь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с возникшей ситуацией распоряжением сельского головы Виктора Симканича создана комиссия по обследованию последствий стихии и нанесенного ущерба.

Напомним, во Львове за два часа накануне выпало 25% месячной нормы осадков. Непогода повалила 72 дерева, 7 из них упали на автомобили. Во время урагана погибла женщина.