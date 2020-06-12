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В ОРДЛО поймали агента "ЛНР"

В ОРДЛО поймали агента "ЛНР"
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua
Обновлено: 14:51 Сегодня
Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске представителя "народной милиции ЛНР".

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации "ЛНР", бывшего сотрудника милиции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ. По заданию кураторов, бывший силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения этих подразделений", - говорится в сообщении.

Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник должен был отправлять кураторам по электронным каналам связи.

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Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.

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СБУ, ЛНР, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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