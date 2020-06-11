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СБУ призывает украинцев не ехать в Россию

СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
13:56 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Служба безопасности Украины призывает украинцев не ехать в Россию, так как зафиксированы попытки вербовки наших соотечественников российскими силовиками.

ФСБ не оставляет попыток вербовки наших граждан в ущерб государственной безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

“Контрразведка Службы безопасности Украины продолжает фиксировать попытки вербовки наших соотечественников спецслужбами России. Особый интерес для россиян представляют военные, сотрудники стратегических военных предприятий, граждане, которые имеют доступ к государственным секретам в сфере безопасности и обороны. Нередко эти «предложения» сочетаются с фальсификацией уголовных дел, шантажом и вымогательством денег”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в Службе, именно такие методы убеждения представители вражеской спецслужбы применили к менеджеру одной из столичных компаний в сфере поставок и ремонта комплектующих для военной и гражданской авиации. Во время возвращения из командировки в международном аэропорту Волгоградской области его задержали сотрудники ФСБ РФ. Представители российской спецслужбы обвинили киевлянина в незаконных поставках военной техники для ВСУ, поддержке национал-фашистского движения и подрыве обороноспособности России. Чтобы избежать наказания за выдуманные преступления, ему предложили конфиденциальное сотрудничество – он должен был собирать и передавать врагу информацию о военных поставках для украинской армии.

Впоследствии на электронную почту мужчины пришло письмо с сообщением, что в России он объявлен в розыск якобы за контрабанду комплектующих к истребителям. И теперь, чтобы уладить ситуацию, украинец должен сотрудничать с ФСБ.

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Такие случаи типичны. Поэтому СБУ призывает граждан быть бдительными и внимательными и по возможности избегать поездок в Россию, на временно неподконтрольные территории Донбасса и в Крым. Напоминаем, что государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранительным органам об обстоятельствах вербовки.

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СБУ, Россия, ФСБ.
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