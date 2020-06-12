COVID-19: в Закарпатье пока не будут открывать детские сады

Мэрия Ужгорода заявляет, что город не готов к открытию садов из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

В Ужгороде не готовы открывать детские сады из-за обилия больных COVID-19. На сегодня в городе заболели 445 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.

"Сейчас в Ужгороде нет оснований для ослабления противоэпидемических мероприятий и открытия детских садов. Это констатировали на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городском совете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти решили не вводить следующий этап ослабления карантина. Единственный вопрос, по которому должны принять решение органы местного самоуправления - возобновление работы детсадов.

"Двум из трех критериев Ужгород отвечает - относительно загруженности коек в больницах и тестирований. Однако пока фиксируется высокая инцидентность. По данным Закарпатского областного лабораторного центра, в Ужгороде по состоянию на 11 июня коронавирусной инфекцией заболели 445 человек, в самоизоляции - 217 человек, 152 человека взяты на учет как контактные. За последнюю неделю в областном центре Закарпатья заболели COVID-19 32 человека", - говорится в сообщении.

Следовательно, показатель инцидентности превышает нормативный не более 12, поэтому вопрос возобновления работы детских садов рассмотрят после улучшения эпидемиологической ситуации в городе на очередном заседании городского штаба.