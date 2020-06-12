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В Киеве у двух учителей обнаружили COVID-19

В Киеве у двух учителей обнаружили COVID-19
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что у двух учителей киевских школ обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

На этой неделе COVID-19 обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На этой неделе коронавирус обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе нашего города. Сейчас устанавливают лиц, общавшихся с этими учителями. Всех отправляют на самоизоляцию и обязательно сделают всем тесты", - сказал Виталий Кличко.

Кличко снова пригрозил ужесточением карантина в Киеве

Как сообщалось, за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в Киеве выросло на 95 человек (на 4 случая больше, чем сутками ранее), среди которых 16 медиков.

А в Украине снова обнаружили более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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Все по теме:

Киев, Школа, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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