В Киеве у двух учителей обнаружили COVID-19

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что у двух учителей киевских школ обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

На этой неделе COVID-19 обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На этой неделе коронавирус обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе нашего города. Сейчас устанавливают лиц, общавшихся с этими учителями. Всех отправляют на самоизоляцию и обязательно сделают всем тесты", - сказал Виталий Кличко.

Как сообщалось, за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в Киеве выросло на 95 человек (на 4 случая больше, чем сутками ранее), среди которых 16 медиков.

А в Украине снова обнаружили более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.