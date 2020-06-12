Неудачно похвастался: на Одесчине подросток подстрелил своего друга

В 152 км от Одессы 14-летний парень получил телесные повреждения.

В городе Татарбунары Одесской области сегодня госпитализирован 14-летний подросток, получивший огнестрельное ранение.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подросток доставлен в больницу с огнестрельным ранением руки и живота.

По предварительным данным, телесные повреждения он получил по месту жительства своего друга, когда тот, воспользовавшись отсутствием взрослых, хвастал охотничьим ружьем. Оружие принадлежит родителям мальчика, предположительно - отцу.э

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии производства по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.