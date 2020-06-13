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В Мариуполе выздоровели почти все пациенты с COVID-19

В Мариуполе выздоровели почти все пациенты с COVID-19
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ
Сейчас в Мариуполе на лечении находится 21 человек.

С начала карантина в Мариуполе Донецкой области из 109 пациентов, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус, уже выздоровели 96 человек.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«На сегодня в городе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. 96 пациентов выздоровели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время эпидемии в Мариуполе зарегистрирован один летальный случай.

По словам заместителя городского головы Сергея Захарова, сейчас в Мариуполе на лечении находится 21 человек, в том числе с подтвержденным диагнозом - 15 пациентов, с подозрением - шестеро. На исследования в референт-лабораторию отправлено 236 проб.

Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 143 лицами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 28 жильцами, прибывшими из-за границы. Все они на самоизоляции.

Напоминаем, по состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 753 случая COVID-19, в том числе 683 за последние сутки.

В Донецкой области со дня объявления карантина зарегистрирован 281 случай коронавирусной болезни, из них шесть летальных, 138 человек выздоровели.

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Мариуполь, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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