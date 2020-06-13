Открытие международного авиасообщения: в Борисполе на понедельник запланированы 15 рейсов

В международном аэропорту Борисполь запланированы 15 рейсов в день открытия Украиной международного авиасообщения - понедельник, 15 июня.

В понедельник, 15 июня в Борисполе запланированы полтора десятка рейсов.

Об этом сказал генеральный директор государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь" Павел Рябикин во время пресс-конференции в аэропорту.

"С понедельника в плане 15 регулярных рейсов, это согласно заявлениям компаний. Будут ли они выполняться сейчас, сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - отметил Рябикин.

Он также рассказал, что большинство запланированных рейсов будут внутренними, но также запланировано авиасообщение с Великобританией, европейскими странами по заранее заявленным рейсам, которые имели ранее статус эвакуационных.

Рябикин отметил, что среди новаций в работе аероропрту, будет ограничен допуск провожающих, заходить в аэропорт можно только в масках, будет осуществляться температурный скрининг на входе в терминал аэропорта.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

В то же время Кабинет министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения - с 15 июня.

Также сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" изменили организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплекс и организацию внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на его территории.

Все нововведения разработаны и воплощены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, IСAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, ИАТА), Международного совета аэропортов (Airport Council International, ACI ), Государственной авиационной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины. В "Борисполе" отмечают, что в нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию.

Также в пресс-службе призывают заранее ознакомиться с правилами вылета и прилета и правилами пересечения границы и требованиями для пребывания в стране прилета.