В Кабмине отменили обсервацию для жителей оккупированных Донбасса и Крыма

В Кабмине отменили требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма.

Кабмин отменил требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, аннексированного Крыма и Севастополя, после возобновления пропуска через КПВВ.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после возобновления пропуска лиц через КПВВ", - говорится в сообщении.

В то же время правительство предусмотрело дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, если в период действия карантина лицо не дало согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда с временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Также Кабмин определил обязательным наличие на контрольных пунктах мест или помещений для проведения медицинского осмотра.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки - 753 новых.