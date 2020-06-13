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В Днепропетровской области разоблачена деятельность мошеннического call-центра

В Днепропетровской области разоблачена деятельность мошеннического call-центра
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
В Днепропетровской области разоблачили мошеннический call-центр, в котором работали несовершеннолетние.

В Каменске Днепропетровской области полицейские задержали работников call-центра, которые звонили людям и по заранее прописанной инструкции, под разными предлогами выманивали у пострадавших деньги. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял множество звонков. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 12 июня полицейские Днепровского отделения полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный обыск в помещении, где располагался call-центр, сотрудники которого ежедневно под разными предлогами обманывали граждан. Во время обыска правоохранители изъяли из офиса компьютерную технику, мобильный телефон, кредитную карту банка, денежные средства и черновые записи.

Вся изъятая техника направлена на экспертные исследования. После получения результатов которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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Также, во время проведения следственных действий правоохранителями установлено, что штат сотрудников составлял около 20 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Офис мошенников располагался в нежилом помещении жилого дома без всякой вывески. Работал в закрытом режиме. Для работников были созданы комфортные условия работы, их обеспечили необходимой компьютерной техникой.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается организатор незаконного бизнеса.

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Все по теме:

Мошенники, Днепропетровская область, Нацполиция, Каменск.

Автор:

Телеграф
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