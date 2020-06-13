В Днепропетровской области разоблачена деятельность мошеннического call-центра

В Днепропетровской области разоблачили мошеннический call-центр, в котором работали несовершеннолетние.

В Каменске Днепропетровской области полицейские задержали работников call-центра, которые звонили людям и по заранее прописанной инструкции, под разными предлогами выманивали у пострадавших деньги. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял множество звонков. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 12 июня полицейские Днепровского отделения полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный обыск в помещении, где располагался call-центр, сотрудники которого ежедневно под разными предлогами обманывали граждан. Во время обыска правоохранители изъяли из офиса компьютерную технику, мобильный телефон, кредитную карту банка, денежные средства и черновые записи.

Вся изъятая техника направлена на экспертные исследования. После получения результатов которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также, во время проведения следственных действий правоохранителями установлено, что штат сотрудников составлял около 20 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Офис мошенников располагался в нежилом помещении жилого дома без всякой вывески. Работал в закрытом режиме. Для работников были созданы комфортные условия работы, их обеспечили необходимой компьютерной техникой.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается организатор незаконного бизнеса.