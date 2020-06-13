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В Полтавской области мужчина угодил под поезд и лишился ног

В Полтавской области мужчина угодил под поезд и лишился ног
16:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция
В Полтавской области тепловоз наехал на мужчину.

В Полтавской области в результате наезда тепловоза мужчине ампутировало нижние конечности, он был госпитализирован. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, в полицию города Горишные Плавни поступила информация от медиков о травмировании поездом местного жителя, 1976 года рождения.

По предварительной версии следствия, мужчина попал под тепловоз, который двигался по железнодорожному пути на одном из карьеров города. В результате наезда, горожанин получил телесные повреждения в виде травматической ампутации нижних конечностей. Травмированный доставлен на лечение в местное медицинское учреждения.

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По данному факту полицией открытое уголовное производство по ч. 2 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Продолжается следствие.

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Полтавская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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