День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ

Боевики 6 раз открывали огонь в зоне ООС, есть раненый

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ ", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Славного агрессор дважды вел огонь по нашим позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Рядом с Крымским враг два раза вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.