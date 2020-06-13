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Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
12:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В связи с распространением коронавируса в ВСУ за сутки зарегистрировали 19 новых случаев заражения COVID-19.

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрированы 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрированы девятнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, из этих лиц в учреждениях здравоохранения находятся семь: в Черновицком и Ривненском военных госпиталях - по 1 военнослужащему, в изоляторе воинской части Киевской области - четверо, еще 1 военнослужащий пребывает в изоляторе воинской части и будет направлен в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь". По данным командования Медицинских сил, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 12 человек, в том числе во Львовской области 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, в Харьковской - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, в Винницкой - 3 военнослужащих, в Киевской области - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ. Их состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания у них отсутствуют.

Всего, по состоянию на 13 июня в Вооруженных силах Украины болеет 173 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За время пандемии в ВСУ выздоровели 169 человек, летальных случаев зафиксировано 4.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 536 человек, у 93 военнослужащих она заканчивается в ближайшие трое суток.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19, из них 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13976 человек, умерли 880 человек.

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Украина, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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