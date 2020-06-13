В Генштабе рассказали, к чему может привести оптимизация ВСУ

В Вооруженных Силах Украины продолжается оптимизация численности войск в соответствии с законодательством.

Такая оптимизация не приведет к сокращению военных подразделений или увольнению военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Генштаба.

"Одной из ключевых проблем развития Вооруженных Сил Украины является несоответствие между их штатной численности и показателями, которые определены Законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины", согласно которому она не должна превышать 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Значительные различия в численности образовались по различным причинам и сегодня не дают возможности качественно организовать подготовку войск (сил), не позволяют эффективно планировать и использовать ограниченные финансовые ресурсы и в целом негативно влияют на развитие возможностей Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

В Генеральном штабе пояснили, что в Вооруженных Силах Украины имеется много должностей, которые в течение трех и более лет не были укомплектованы. Такая ситуация негативно отражается на слаженности и организованности войска. Генштабом в течение года принимаются меры по поэтапному приведению штатной численности войск (сил) в соответствии с определенными законодательством Украины показателями.

"В рамках указанного не предвидится сокращение ни одной боевой части. В процессе оптимизация штатной численности, не будет сокращен ни один военнослужащий. Предполагается лишь сокращение должностей, которые длительное время оставались вакантными. В ходе организационных мероприятий в основном будут сокращены должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются к выполнению задач в операции Объединенных сил", - сообщили в Генштабе.

В Генеральном штабе заверили, что это даст возможность удерживать боевые подразделения Вооруженных Сил Украины укомплектованными подготовленным личным составом, обеспеченными вооружением, военной техникой и материальными средствами и способными выполнять возложенные на них задачи.